Aromatische Lösung: Hilft Kaffee gegen Kopfschmerzen?

Verursacher oder Helfer? In welchem Verhältnis Kaffee und Kopfschmerzen gehen, ist durchaus komplex.

Bahnen sich Kopfschmerzen an, greifen so einige Menschen zu einer Tasse Kaffee. Ein Hirnforscher klärt auf, was das bringt.