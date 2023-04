Arzt-Angebot: Kosten für Selbstzahler-Leistung vergleichen

Daher lohnt sich immer ein Preisvergleich in verschiedenen Praxen, so die Verbraucherzentrale NRW. Außerdem findet man im Informationsportal IGeL-Monitor vom Medizinischen Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen Bewertungen vieler IGeL-Maßnahmen inklusive der erwartbaren Kostenspannen. Oder man ruft in den Patientenberatungsstellen der Ärztekammern des jeweiligen Bundeslandes an.