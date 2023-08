Astrazeneca-Urteil: Nutzen für Allgemeinheit überwiegt

Mainz. In dem Prozess um Schadenersatz wegen eines möglichen Impfschadens nach einer Corona-Impfung hat das Landgericht Mainz am Montagmorgen die Klage einer Mainzerin gegen den Corona-Impfstoffhersteller Astrazeneca abgewiesen. Am Dienstag lieferte die Zivilkammer nun auch schriftlich die Begründung für das Urteil, dem ersten in mehreren Impfschaden-Prozessen in der Region: Im vorliegenden Fall bestehe kein negatives Nutzen-Risikoprofil, erklärte das Gericht. „Auch unter Berücksichtigung der Einwendungen der Klägerin“ hätten „die Vorteile des Impfstoffs bei der Bekämpfung der weltweit verbreiteten Covid-19-Gefahr weiterhin das Risiko von Nebenwirkungen überwogen“, heißt es in der Mitteilung.