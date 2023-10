Corona: Das sind die Symptome der neuen Varianten

Welche neuen Omikron-Varianten breiten sich derzeit aus?

Momentan breiten sich in Deutschland zwei Subtypen der Omikron-Variante aus: Eris und Pirola. Die Variante Eris (EG.5) macht laut Robert-Koch-Institut (RKI) derzeit etwa die Hälfte aller nachgewiesenen Infektionen aus. Pirola (BA.2.86) wurde bisher erst 16-mal in verschiedenen Bundesländern nachgewiesen. Beide Varianten wurden laut der amerikanischen Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zunächst als sehr ansteckend eingestuft.