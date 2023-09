Corona-Test abgelaufen: Kann man ihn noch verwenden?

Und was ist mit abgelaufenen FFP2-Masken?

Auch FFP2-Masken haben in der Regel ein Mindesthaltbarkeitsdatum – erkennbar am Sanduhrsymbol. Nach Ablauf dieses Datums handelt es sich laut der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) nicht mehr um eine ordnungsgemäße Schutzausrüstung. Für Arbeitgeber gilt daher, dass die Bereitstellung von abgelaufenen FFP2-Masken für die Mitarbeitenden aus arbeitsschutzrechtlicher Sicht nicht zulässig ist, so die BAuA.

Im privaten Bereich könne man das womöglich etwas lockerer sehen, so Apotheker Preis. Eine gewisse Filterleistung sei wohl noch vorhanden. Doch Preis betont auch, dass der Hersteller nach dem Überschreiten des Ablaufdatums die vorgeschriebene Filterleistung nicht mehr garantiere. Merkmale dafür, dass eine Schutzmaske nicht mehr ihre volle Schutzfunktion erfüllt, sind Verfärbungen und Materialermüdung, wie zum Beispiel spröde Kopfbänder oder Nasenbügel, so die BAuA.