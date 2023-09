Das müssen Sie zu Grippe- und Corona-Impfung wissen

Laut einer Auswertung der Techniker Krankenkasse (TK) haben sich in der vergangenen Saison in Rheinland-Pfalz 40 Prozent der TK-Versicherten über 60 Jahre gegen Grippe impfen lassen, in Hessen waren es 38 Prozent. Damit ist die Impfquote im Vergleich zur Grippesaison 2021/2022 in beiden Ländern um rund vier Prozentpunkte zurückgegangen. Damals waren es in Rheinland-Pfalz 44 Prozent und in Hessen 42 Prozent.