Das sollten Sie über Proteine wissen

„Bauchfett reduzieren, Leistungsfähigkeit steigern, Immunsystem stärken“: So bringen die Sportwissenschaftler Michael Despeghel und Karsten Krüger in ihrem Buch „Das Eiweiß-Wunder“ auf den Punkt, was Proteine können. Eine optimale Eiweißaufnahme über den Tag hinweg steigert demnach unser Wohlbefinden und bringt unseren Körper in Topform.