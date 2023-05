Die Schwimmabzeichen: Vom Seepferdchen bis Gold

Erst wer die Anforderungen des Deutschen Schwimmabzeichens Bronze schafft, gilt als sicherer Schwimmer. Dazu gehören ein Kopfsprung und mindestens 200 Meter in 15 Minuten schwimmen, davon 150 Meter in Bauch- oder Rückenlage und 50 Meter in der anderen Körperlage. Zudem muss ein Gegenstand aus zwei Metern Tiefe heraufgeholt werden.