Digitale Helfer für besseren Schlaf?

Digitale Schlafhilfen können dabei sehr wohl hilfreich sein, wenn man sie in ein Schlafritual einbaut. Dem einen hilft Lesen oder eine heiße Milch, der anderen vielleicht entspanntes Licht oder weißes Rauschen. „Alles, was funktioniert, um zur Ruhe zu kommen, ist positiv zu bewerten“, sagt Thomas Penzel. „Insofern, kann man nicht sagen: „Das ist alles Müll“. Sondern wenn man all diese Gadgets als Unterstützung eines Rituals versteht - ja, dann können sie helfen.“