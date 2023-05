Drei goldene Regeln für das Leben mit Bluthochdruck

Übrigens: Bei der Messung zu Hause gilt ein anderer Grenzwert als in der Arztpraxis. Denn dort sind viele Menschen aufgeregt, was den Blutdruck steigen lässt. Während in der Praxis der Grenzwert also bei 140/90 mmHg liegt, beträgt er zu Hause 135/85 mmHg. Die gemessenen Werte sollte man notieren.