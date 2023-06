Essstörung und Ängste: Jugendliche kämpfen mit Corona-Folgen

„Sehr verzweifelt“ sei sie gewesen, weil viele Kliniken, bei denen sie sich angemeldet hatte, lange Wartezeiten hatten, erzählt Maria. Nach monatelanger Suche bekam sie letzten Sommer einen Platz in einer Klinik. Nach einigen Monaten scheiterte ein Versuch, nach Zuhause zurückzukehren. Seither lebt sie wieder in der Klinik. Immerhin besucht sie inzwischen zumindest eine Schule in der Nähe - ein paar Stunden am Tag, dreimal in der Woche. Es ist ein Anfang.