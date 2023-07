Fische, Insekten und Algen: Wen treffen wir im Badesee?

Berlin (dpa/tmn) - . Sich ein bisschen im See erfrischen, eine Runde schwimmen - aber: Irgendetwas kribbelt und kriecht am Bein hoch! Was oder wen wir im Wasser antreffen und wie man sich am besten verhält, erklärt das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB).