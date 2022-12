Erkältungswelle: Meist ist es jetzt Influenza

Was weiß man über den Influenza-Typ H3N2, der aktuell vorherrscht?

Die weitaus meisten Grippefällen werden aktuell vom Influenza-Typ A H3N2 ausgelöst. Nur sporadisch kommt derzeit in Deutschland auch der Influenza-Typ A H1N1 vor, zu dem auch die Schweinegrippe gehört. H3N2 wird häufig in Zusammenhang mit stärkeren Grippewellen sowie höheren Todeszahlen als in Vergleichsjahren gebracht, Letzteres vor allem bei Menschen über 65 Jahren. Eine starke Grippewelle hatte es im Sommer zudem bereits in Australien gegeben. In den USA und in Kanada steigen die Fallzahlen in dieser Saison ebenfalls stark nach oben. Auch in diesen Ländern dominiert dieses Jahr der Subtyp H3N2 - nachdem Influenza durch die Corona-Schutzmaßnahmen in den vergangenen Jahren kaum eine Rolle gespielt hat.