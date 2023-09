Gesundheitsgefahr: Was Sie über die Ambrosia wissen sollten

Große Ansprüche an einen Standort stellt die Ambrosia nicht. Deshalb wächst die Pflanze oft an Straßenrändern oder auf brachliegenden Flächen, so die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft. Und sie kann auch den Weg in die Gärten finden, zum Beispiel über Vogelfutter, das oft im Ambrosia-Samen verunreinigt ist.