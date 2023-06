Hörverlust nach Impfung: „Wurde nicht ernst genommen“

Der Argumentation der Rechtsanwälte von Astrazeneca will die Richterin aber ebenfalls nicht ganz folgen. Diese sprachen auch im Gerichtssaal immer wieder von einem „Hörsturz“, den die Klägerin erlitten habe. So wie es in den ärztlichen Unterlagen der HNO-Klinik in Mainz gestanden habe. Und die passierten deutschlandweit nicht weniger als 330.000 Mal im Jahr. Richterin Gast verweist allerdings auf das Kribbeln in den Fingern und das Taubheitsgefühl im Gesicht: „Das gehört nicht unbedingt zu einem Hörsturz dazu“, stellt sie klar. Auch die Klägerin bringt das Festhalten am Begriff „Hörsturz“ in Rage: „Ich habe keinen Hörsturz, sondern einen kompletten Hörverlust auf dem rechten Ohr. Damit ist ein Hörsturz, der reversibel ist, überhaupt nicht zu vergleichen“, betont sie.