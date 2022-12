Post-Vac- und Long-Covid-Patienten haben ähnliche Symptome

Corona ist keine reine Atemwegsinfektion, es ist eine Systementzündung. Das Virus kann eine Endothelentzündung auslösen, also eine Entzündung im Inneren des Gefäßsystems, die vor allem am Herzen eine große Rolle zu spielen scheint – indem sie Durchblutungsstörungen verursacht. Es kann zu Gerinnungsveränderungen kommen, die zu Thrombosen führen. Das ist im Einzelfall allerdings extrem schwierig nachzuweisen. Wir versuchen daher grundsätzlich unsere Patienten systemisch immunkompetent zu machen, indem wir die Beseitigung des Virus-Proteins aus dem Körper unterstützen.

Was bedeutet das?

Der Prozess einer Immunisierung durchläuft verschiedene Phasen. Es braucht zunächst eine Entzündungsreaktion, um immun zu werden. Nun gibt es aber Fälle, bei denen der Körper mit der Beseitigung der Viruspartikel nicht so gut zurechtkommt, weil er gerade mit etwas anderem beschäftigt ist – zum Beispiel mit einer Epstein-Barr-Virus-Infektion oder eine Herpes-zoster-Infektion, also einer Gürtelrose. Dann kommt es zu einer verlängerten und verzögerten Auseinandersetzung mit dem Coronavirusprotein. Und das führt zu bestimmten immunologischen Prozessen, die wir noch nicht ganz verstanden haben. Das spielt sich aber alles im Gefäßsystem ab – von den Haarspitzen bis in die Zehennägel. Deshalb kommen diese bunten Symptome zustande. Wenn Sie eine Infektion haben, die noch nicht ganz überwunden ist, haben Sie ein Problem, wenn Sie zusätzlich eine Corona-Infektion bekommen.