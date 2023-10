Kommentar zu Post-Vac-Patienten: Allein gelassen

In den allermeisten Fällen verlaufen Corona-Infektionen glimpflich und auch die Corona-Impfung haben Millionen Menschen gut vertragen. Manche leiden jedoch auch Monate nach einer Covid-Infektion noch unter massiven körperlichen Symptomen. Schätzungen zufolge sind zehn Prozent der Patienten von Long- oder Post-Covid betroffen. Andere leiden seit der Corona-Impfung unter ähnlichen Beschwerden. Hier sind Schätzungen schwierig, denn während Long-/Post-Covid inzwischen als Erkrankung definiert ist, stellt Post-Vac, also gesundheitliche Beschwerden nach der Impfung, keine medizinisch definierte Bezeichnung einer Erkrankung dar. Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) argumentiert, dass die Symptome zu divers seien, um eine eindeutige Diagnose zu stellen. Das rechtfertigt aber nicht, dass die betroffenen Patienten mit ihren Problemen allein gelassen werden. Deutschlandweit sind 1547 Meldungen über Verdachtsfälle zu post-covid-ähnlichen Beschwerden nach der Impfung beim PEI eingegangen. Die Dunkelziffer dürfte höher sein. Allzu oft berichteten Patienten davon, dass Ärzte ihre Beschwerden nicht auf die Corona-Impfung zurückgeführt haben. Und das spricht dafür, dass diese dann auch nicht dem PEI gemeldet wurden. Fest steht, Corona ist nicht einfach nur eine Atemwegserkrankung. Medizinern zufolge kann das Virus eine Systementzündung auslösen, eine Entzündung im Inneren des Gefäßsystems. Und auch der Kontakt mit dem Impfstoff scheint in einigen Fällen ähnliche Entzündungsreaktionen in Gang zu setzen. Die Betroffenen benötigen dringend Hilfe – egal, ob sie unter den Spätfolgen der Erkrankung oder der Impfung leiden. Die langen Wartelisten der Ambulanzen machen deutlich, dass es viel zu wenig Unterstützung gibt.