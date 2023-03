Kopfschmerzen bei Kindern verstehen und vorbeugen

„Bei wiederkehrenden Kopfschmerzen ist es zur besseren Einordnung unbedingt sinnvoll, über einen Zeitraum von mindestens vier Wochen einen Kopfschmerzkalender zu führen. Hier sollte notiert werden, in welchen Situationen der Kopfschmerz, an welcher Stelle und mit welcher Intensität auftritt”, rät Paula Döllscher im Zusammenhang mit zyklisch auftretenden Kopfschmerzen. Sie ist Kinder- und Jugendpsychiaterin und hat an der Uniklinik Göttingen als Ärztin mit jungen Kopfschmerzpatienten gearbeitet.