Krankenkasse lehnt Antrag ab: Widerspruch kann sich lohnen

Die Frist beginnt dabei an dem Tag, an dem man den Ablehnungsbescheid erhalten hat. Ist das etwa am 20. März passiert, läuft die Frist also bis zum 20. April. Spätestens an diesem Tag muss der Widerspruch der Krankenkasse vorliegen. Um im Streitfall nachweisen zu können, dass der Widerspruch rechtzeitig eingelegt wurde, verschickt man ihm am besten per Einschreiben.