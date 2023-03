Mehr Missbrauch des Notrufs für Bagatellen

Koblenz (dpa) - . Notärzte beklagen mehr Missbrauch der Notrufnummer 112 für Bagatellen. Die „Gesundheitskompetenz der Bevölkerung“ habe offensichtlich nachgelassen und viele Ältere fühlten sich hilflos, sagte der Vorsitzende der Bundesvereinigung der Arbeitsgemeinschaften der Notärzte Deutschlands, Florian Reifferscheid, in Koblenz auch mit Blick auf den demografischen Wandel. Viele riefen daher den Notruf an statt niedergelassene Ärzte oder Pflegedienste, ergänzte er am Rande des Deutschen Interdisziplinären Notfallmedizin-Kongresses mit rund 1700 Teilnehmern - überwiegend vor Ort oder auch online dazugeschaltet.