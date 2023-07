Mückenstiche: Darum bilden sich manchmal riesige Quaddeln

Welche Mückenarten kommen in der Rhein-Main-Region vor?

In Deutschland gibt es laut der KABS-Sprecherin etwa 52 Stechmückenarten – rund 30 davon kommen am Oberrhein und in der Rhein-Main-Region vor. Demnach findet man am häufigsten Hausstechmücken, wie etwa die Große Hausmücke (Culiseta annulata) oder die Gemeine Stechmücke (Culex pipiens). „Nach einem Hochwasser treten dann in großer Zahl Auwald-Stechmücken der Gattungen Aedes vexans oder Aedes sticticus auf“, sagt Augsten.