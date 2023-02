Neue Corona-Variante: So verbreitet ist die „Kraken“-Mutante

Wissenschaftler beobachten XBB.1.5 schon seit einer ganzen Weile. Die Sublinie kursierte bereits in Asien, wo sie laut „Spiegel“ in Singapur eine Infektionswelle verursachte, die ihr den Namen „Albtraumvariante“ einbrachte. In den USA wird sie als „Krake“ bezeichnet. Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) beobachtet die Entwicklung mit Sorge und hofft, dass wir in Deutschland durch den Winter kommen, bevor sich die Variante bei uns ausbreiten kann.