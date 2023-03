Neurodermitis: Auslöser vermeiden und immer Creme dabeihaben

Sie ist das A und O in der Neurodermitis-Behandlung. Gemeinsam mit dem Arzt wird die Hautpflege individuell angepasst. Was hilft: Immer ein bisschen Hautcreme in der Tasche zu haben, um spontan nachcremen zu können. Wer zu Hause eine Tube im Kühlschrank lagert, profitiert außerdem vom Kühleffekt.