Notfall Sepsis: Tödlicher als ein Herzinfarkt

Was ist bei der Behandlung wichtig?

Eine Sepsis ist immer ein Notfall. Je früher sie behandelt wird, desto höher sind auch die Überlebenschancen. Die Behandlung auf der Intensivstation kann bei schweren Fällen mehrere Wochen dauern, nicht selten müssen die Patienten in ein künstliches Koma versetzt werden. Das Wissen um die Erkrankung fehlt allerdings häufig – sowohl in der Bevölkerung als auch im Notdienst oder bei niedergelassenen Ärzten. In Erfahrungsberichten von Sepsis-Patienten ist häufig die Rede davon, dass ihre Erkrankung zunächst nicht ernst genommen wurde und sie stattdessen zunächst abwarten sollten. Gerettet wurden sie dann, weil ihre Freunde oder Angehörigen schließlich selbst den Rettungswagen gerufen haben. Auch sterben in Deutschland noch immer mehr Menschen an einer Sepsis als in anderen Ländern. Die Krankenhaussterblichkeit bei einer schweren Sepsis liegt in Deutschland bei 42 Prozent. Im Vergleich zu England (32 Prozent), den USA (23 Prozent) oder Australien (18 Prozent) ist dies auffallend hoch. Mit dem Welt-Sepsis-Tag am 13. September versuchen daher verschiedene Organisatoren das Thema stärker ins Bewusstsein zu rufen.