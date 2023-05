Nur ein Drittel kennt Bereitschaftsdienst-Nummer 116 117

Gerade außerhalb von Städten müssen zudem teils längere Wege in die Bereitschaftspraxen zurückgelegt werden: Zwölf Prozent der befragten Besucher mussten mehr als 20 Kilometer dorthin fahren. Im Schnitt beträgt der Weg der Patienten knapp zehn Kilometer, in ländlichen Gegenden sind es etwa 14 Kilometer. Für die repräsentative Umfrage hatte der ADAC 1015 Personen in der Gesamtbevölkerung sowie 2000 Menschen, die im vergangenen Jahr eine der rund 800 Bereitschaftspraxen in Deutschland aufgesucht haben, befragen lassen.