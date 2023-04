Pandemie und Krieg: Telefonseelsorge ist mehr gefragt

Ein Gespräch sei ihr besonders in Erinnerung geblieben: „Während der Pandemiezeit habe ich mit einer alten Dame gesprochen, die im Seniorenheim lebte und dort keinen Besuch bekommen durfte. Sie hat also nicht mitbekommen, wie ihr Enkel geboren wurde. Das war ganz furchtbar.“ Helfen könne die Telefonseelsorge den Menschen, indem sich die Ehrenamtlichen aufrichtig für die Sorgen der Anrufer interessierten: „Es beruhigt und baut auf, zu hören, dass es jemand wichtig findet, was man sagt.“