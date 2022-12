RSV-Infektion: So erkennen Eltern einen schweren Verlauf

Die erste RSV-Infektion des Lebens ist meist die schwerste - und so einige Kinder führt sie ins Krankenhaus. (© Marijan Murat/dpa/dpa-tmn)

Die erste RSV-Infektion des Lebens ist meist die schwerste - und so einige Kinder führt sie ins Krankenhaus. (© Marijan Murat/dpa/dpa-tmn)

Derzeit stecken sich viele Kinder mit dem RS-Virus an. Eltern sind in Sorge: Was sind Anzeichen für einen schweren Verlauf? Und kann ich mein Kind schützen? Ein Kinderarzt gibt...