Scharlach-Welle: Warum aktuell so viele Kinder erkranken

Was ist bei der Behandlung von Scharlach zu beachten – und was macht es gerade so schwierig?

Unbehandelt könne Scharlach zu schweren Erkrankungen von Herz, Nieren, Gelenken oder Gehirn führen, klärt der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) über mögliche Risiken auf. „Dies kann mit der Gabe von Antibiotika verhindert werden, wobei nach wie vor Penicillin das Mittel der Wahl ist“, sagt Ulrich Fegeler, Kinder- und Jugendarzt sowie Mitglied des Expertengremiums des Berufsverbandes. Bereits 24 Stunden nach Beginn der Antibiotikatherapie ist das Kind dann nicht mehr ansteckend. Allerdings: „Die Versorgung mit Antibiotikasäften für jüngere Kinder ist bundesweit immer noch katastrophal und ein massives Problem”, erklärt Soraya Seyyedi. „Jede Verordnung bedeutet eine sehr große logistische Herausforderung für die Praxen und Apotheken. Wir telefonieren jedesmal, was denn gerade da ist oder wohin der Patient gehen kann”, führt sie fort. Schwierig werde es zudem, wenn bekannte Allergien vorhanden seien oder eine Reinfektion einen Wechsel auf ein anderes Antibiotikum notwendig machen würden. Erst RSV, dann Influenza und dazu der Medikamentenmangel – die Lage in der Kinder- und Jugendmedizin sowie für junge Patienten ist also weiter angespannt. Dabei geht man bei den vielen Krankheitswellen in jüngster Zeit davon aus, dass sie unter anderem durch Nachholeffekte nach der Corona-Pandemie besonders stark ausfallen.