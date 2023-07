Schutz für Babys: EMA empfiehlt Zulassung von RSV-Impfstoff

Warum ist eine Impfung gegen RSV überhaupt sinnvoll?

Eigentlich verlaufen Atemwegserkrankungen durch das RS-Virus der EMA zufolge meistens mild. Gerade bei kleinen Kindern gibt es aber auch immer wieder schwere und sogar tödliche Verläufe. Gerade in der vergangenen Erkältungssaison hatte es eine besonders starke RSV-Welle gegeben, während der die Kinderkliniken an ihre Grenzen kamen. Generell ist eine RSV-Infektion in Europa einer der Hauptgründe, warum Kinder stationär in einer Klinik aufgenommen werden müssen, so die EMA. Denn RSV könne zu einer Bronchiolitis (einem Infekt der unteren Atemwege) oder Lungenentzündung führen. Die Aussicht auf einen baldigen Impfstoff gegen eine RSV-Infektion sei daher „eine gute Nachricht für unsere Säuglinge“, so Soraya Seyyedi, Sprecherin des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte in Hessen. Die letzte RSV-Saison sei „ungewöhnlich heftig“ gewesen. „Auch wir sind in der Praxis an unsere Grenzen geraten“, blickt sie zurück. Die Situation sei auch deshalb so angespannt gewesen, weil es nicht genug Klinikbetten für die Kleinen gegeben habe.