Sieben Irrtümer, die Sie über Rückenschmerzen wissen sollten

Irrtum 4: Stehen ist viel besser als langes Sitzen

Bewertung: Ebenfalls falsch, sagt Kladny. Ideal ist ein häufiger Wechsel zwischen Stehen, Sitzen und immer wieder Bewegung. „Auch zwischendurch Hinlegen, wenn möglich, ist gut.“ Dabei strecken Sie ihren Körper und dehnen zugleich die Muskeln. Beim Sitzen kommt es nicht darauf an, stets in aufrechter Körperhaltung zu sein. „Sich zwischendurch ruhig auch einfach mal hinlümmeln, ist völlig in Ordnung“, so Kladny.

Wer viel am Schreibtisch arbeitet, sollte über einen elektrisch verstellbaren Arbeitstisch nachdenken. So kann man mühelos zwischen Sitzen und Stehen wechseln. Oft unterstützt der Arbeitgeber eine Anschaffung. Tipp: Erinnern Sie sich mit einem Zettel, den Sie an der Wand auf Augenhöhe befestigen, dass Sie sich zwischendurch dehnen und strecken oder ein paar Schritte gehen wollten.