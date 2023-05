Sind Süßungsmittel eine gesunde Alternative zu Zucker?

Ebenfalls wichtig: beim Einkaufen auf die Zutatenliste schauen. „Süßungsmittel sind in mehr verarbeiteten Lebensmitteln enthalten, als man so denkt“, sagt Katrin Böttner. Also auch dort, wo man es nicht vermuten würde, nicht nur in süßen Limonaden. Das Gute ist: Sie müssen entweder mit der E-Nummer oder ihrem Namen und der Bezeichnung „Süßungsmittel“ auf der Liste auftauchen.