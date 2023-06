Sonnenschutz: Machen Sie einen dieser vier Fehler?

Sonnenschutz heißt übrigens nicht nur fleißiges Cremen. Auch regelmäßige Schattenpausen gehören an sonnigen Tagen dazu. (© Christin Klose/dpa-tmn)

Am See, im Garten, im Café: Nun im Sommer wollen wir die Sonne genießen. Damit wir nicht eines Tages die Quittung in Form von Hautkrebs bekommen, brauchen wir guten UV-Schutz....