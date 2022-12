Telefonseelsorge vor allem nachts gefragt

„Bei den Chats sind unsere eingestellten Termine meist sofort weg“, sagte Tietjen. Sie seien wie die Telefongespräche vor allem nach 17.00 Uhr oder nachts gefragt. In den Chats würden häufig Themen angesprochen, für die man vielleicht am Telefon keine Worte finde, etwa sexueller Missbrauch. In rund 20 Prozent der Chats gehe es um eigene Suizidgedanken und Sorgen um suizidgefährdete Angehörige.