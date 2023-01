Therapeuten: „Klimaangst” immer häufiger Thema

Ab wann sollten sich Betroffene Hilfe holen – oder was können Menschen tun, die unter besonders starken Ängsten leiden?

Wichtig ist, zwischendurch auch Abstand vom Thema zu gewinnen, so Macha. Also die Zeit mit Nachrichten zu begrenzen und Aktivitäten nachzugehen, die einem selbst guttun. Darüber hinaus sei es wichtig, sich auszutauschen und anzuvertrauen, ergänzt Nikendei. So werde in den Familien zum Beispiel bislang häufig sehr wenig über Klimasorgen gesprochen. Aber auch sich zu informieren, zu engagieren, zu demonstrieren, wählen zu gehen und das umweltverträglich zu tun, was vor der Nase liege, sei sinnvoll. Und wenn die Ängste doch zu stark werden? „Wenn man das Gefühl hat, dass die Ängste und Sorgen im Alltag sehr stark sind, einen beeinträchtigen und die eigenen Bewältigungsversuche nicht mehr ausreichen – dann kann professionelle Unterstützung hilfreich und angezeigt sein“, so Macha. Allerdings sei es eher selten, dass Menschen eine Therapie ausschließlich aufgrund von Klimaangst aufsuchten. „Vielmehr erleben wir, dass Patientinnen zusätzlich zu den Problembereichen, weshalb sie eine Therapie aufsuchen, vom Krisengeschehen belastet sind“, sagt sie. Die Patienten sprächen daher immer häufiger die Klimakatastrophe und damit zusammenhängende Gefühle von sich aus an.