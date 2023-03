Überblick: Wie und wo Rückenschmerzen entstehen

Im untersten Abschnitt der Wirbelsäule: Die Lendenwirbelsäule (LWS) bildet die Basis für den Rumpf. „Durch den aufrechten Gang des Menschen ist sie der am meisten belastete Teil der Wirbelsäule”, erklärt Kubosch. Nach seinen Angaben treten bei etwa 80 Prozent aller Menschen mindestens einmal in ihrem Leben Schmerzen im unteren Rücken auf. Oft sind die Schmerzen unspezifisch und werden als LWS-Syndrom bezeichnet. Häufige Ursache sind Schäden an der Bandscheibe, die als Puffer und Federung zwischen den Wirbelkörpern dienen. Sie verlieren jeden Tag einen Teil ihrer Flüssigkeit und schrumpfen dauerhaft. Weil sich die Federung verringert, kommt es dazu, dass die generelle Muskelspannung nachlässt. Die Lendenwirbelsäule wölbt sich nach vorne. Es entsteht ein zunehmender Hohlrücken, der zusätzlich die Druckbelastung erhöht. „Die Folge sind tiefliegende Rückenschmerzen, die gürtelförmig ausstrahlen können”, so Kubosch.

Im oberen Rückenbereich: Oftmals sind diese „Folge einer falschen Körperhaltung und strahlen nicht selten in Arme und Schultern aus”, erklärt Kubosch. In selteneren Fällen ist die Halswirbelsäule (HWS) betroffen, häufig strahlen die Schmerzen dann in die Schultern oder in den Kopf aus. „Patienten berichten dann oft über Schwindel.” Tipp: In solchen Fällen sollten Sie frühzeitig zum Arzt gehen. Aber auch Verspannungen oder Fehlstellungen des Kiefers können Schmerzen im oberen Rücken auslösen.