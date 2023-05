Viele Hürden bis zum gesunden Seniorenmenü

Elena Sterdt hat noch eine Zahl parat: 5 Euro. So viel hätten die Einrichtungen durchschnittlich am Tag für die Ernährung einer Bewohnerin oder eines Bewohners zur Verfügung - vom Frühstück über das Mittagessen bis zum Abendbrot plus Zwischenmahlzeiten. Christian Hess kennt solche Zahlen. Er habe über sieben Euro zur Verfügung, vor wenigen Jahren seien es noch vier gewesen. Frische Produkte sind teurer, so der Koch. Er habe die Küche aber so umgestellt, dass sehr viel weniger weggeschmissen wird. Während früher freihändig gekocht wurde, sei nun jeder Mitarbeiter mit Waage und Taschenrechner dabei. Hess erstellte eigens Rezepte.