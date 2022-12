Vitamin D: Giftnotruf erhält mehr Anrufe wegen Überdosierung

Erfurt (dpa) - . Das Giftinformationszentrum in Erfurt hat mehr Anfragen wegen Einnahmen von hoch dosierten Vitamin D Präparaten verzeichnet. In diesem Jahr habe es bereits 162 derartige Fälle und damit 31 mehr als 2021 gegeben, sagte die Leiterin des Giftinformationszentrums in Erfurt, Dagmar Prasa.