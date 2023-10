Warum es wieder mehr Tuberkulose-Fälle in Deutschland gibt

Warum gibt es wieder mehr Tuberkulose-Fälle?

Deutschland ist laut RKI ein Niedrig-Inzidenzland: Seit Anfang 2001 werden weniger als zehn Fälle pro 100.000 Einwohner gemeldet, in den vergangenen Jahren waren es lediglich fünf Fälle pro 100.000 Einwohner. Dass nun wieder vermehrt Fälle auftreten, hängt mit dem Krieg in der Ukraine zusammen. Denn seit Februar 2022 sind über eine Million Menschen aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet. Und die Ukraine verzeichnet laut WHO mit 73 Fällen pro 100.000 Einwohnern eine der höchsten Tuberkulose-Inzidenzen in der europäischen WHO-Region. Dadurch kam es zu einer Erhöhung der Tuberkulose-Fälle in Deutschland, die aber die Gruppe der in der Ukraine geborenen Menschen betrifft.