Was bringt die neue Abnehm-Spritze „Wegovy”?

Aktuell ist die Abnehm-Spritze „Wegovy” nur für Erwachsene zugelassen. Allerdings gibt es bereits erste Studienergebnisse mit übergewichtigen Jugendlichen, die erfolgversprechend sind. So hatten 180 Teenager zwischen zwölf und 18 Jahren mit einem Ausgangsgewicht von etwa 100 Kilogramm an einer Studie mit Semaglutid teilgenommen. Innerhalb von 14 Monaten konnten diejenigen, die Semaglutid einmal die Woche injiziert haben, zirka 15 Prozent Gewicht abnehmen. In der Vergleichsgruppe ging das Gewicht in dieser Zeit sogar noch einmal leicht nach oben. Die amerikanische Zulassungsbehörde FDA hat daraufhin den Wirkstoff Semaglutid auch für die Behandlung von Jugendlichen mit Adipositas ab zwölf Jahren zugelassen. Die Zulassung in Europa wird ebenfalls erwartet.

Ab wann ist die Abnehm-Spritze in Europa verfügbar?

Ab wann „Wegovy“ in Deutschland überhaupt auf den Markt kommt, ist derzeit noch unklar. Man arbeite aber mit Hochdruck daran, das Medikament in Deutschland zur Verfügung zu stellen, heißt es beim Hersteller Novo Nordisk (mit Sitz in Wiesbaden). Allerdings erfordere die Neueinführung eines Medikaments auch nach der Zulassung noch zusätzliche Planung und Abstimmung, erklärt eine Sprecherin weiter. „Rein auf die Nachfrage in anderen Ländern oder Produktionsthemen lässt es sich daher nicht zurückführen, dass Wegovy in Deutschland derzeit noch nicht verfügbar ist“, sagt sie. Vor allem in den USA, ist in Medienberichten zu lesen, soll die Nachfrage nach dem Medikament nämlich besonders groß sein. Zum Teil würden die Spritzen bereits als Lifestyle-Medikamente gepriesen und auch Elon Musk twittert über seine damit verbundenen Abnehmerfolge.