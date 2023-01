Was den Cheerleader-Sport heute ausmacht

Was so spielerisch und filigran aussieht, ist tatsächlich hartes Training. Die jungen Mädchen gehören zu den Cheerleadern des Sportvereins SV Empor Grün/Rot aus Wittenberge (Prignitz). An diesem Abend trainieren sie in normaler Sportkleidung in einer Turnhalle in Perleberg. Wenn sie öffentlich auftreten, dann glitzern ihre Kostüme.