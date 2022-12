Was macht die RSV-Infektion für Kinder so tückisch?

Gibt es bereits eine Impfung gegen eine RSV-Infektion?

Nein. Bislang gibt es keine zugelassene Impfung. 1957 wurde das Virus entdeckt, seitdem wurde jahrzehntelang vergeblich nach einem funktionierenden und sicheren Impfstoff geforscht. Anfang November dieses Jahres vermeldete nun allerdings das Pharma-Unternehmen Pfizer einen Durchbruch für einen Impfstoff gegen RSV. So habe eine Studie mit rund 7400 Schwangeren in 18 Ländern gezeigt, dass die Impfung von werdenden Müttern mit „RSVpreF“ schwere RSV-Infektionen der unteren Atemwege bei Säuglingen in den ersten 90 Lebenstagen zu fast 82 Prozent verhindern konnte. Mit sechs Monaten war der Impfstoff noch zu 69 Prozent wirksam. Die Daten hat Pfizer nun für die Prüfung einer Zulassung an die US-Gesundheitsbehörde FDA übermittelt.

Das Besondere an der Impfung: Nicht die Kinder selbst werden geimpft, sondern stattdessen erhalten die Mütter während der Schwangerschaft die Impfung und geben die Antikörper dann im Mutterleib und später über die Muttermilch an ihr Kind weiter. Es handelt sich dabei also um eine sogenannte „maternale Immunisierung“. „Die Strategie, werdende Mütter in der Schwangerschaft zu impfen, um später dann ihr Neugeborenes zu schützen, ist in dieser Direktheit neu und ein sehr interessanter Ansatz“, meint Ortwin Adams, Leiter der virologischen Diagnostik am Universitätsklinikum Düsseldorf. Aber auch andere Pharma-Unternehmen forschen weiter nach einem RSV-Impfstoff, zum Teil allerdings zunächst mit Senioren als Zielgruppe, bei denen eine RSV-Infektion mitunter ebenfalls ein Grund für eine Krankenhauseinweisung sein kann.