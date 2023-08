Wasser: Kann man eigentlich zu viel trinken?

Kann man seinen Flüssigkeitsbedarf allein durch Obst essen decken?

Wellness-Influencer haben vor einiger Zeit einen neuen Trend geschaffen: Sie verzichten auf Wasser und nehmen die benötigte Flüssigkeit allein über wasserhaltiges Obst und Gemüse wie Gurken und Melonen zu sich. Aber ist das ausreichend?

In gewissen Situationen, wie nach dem Sport, könne das Wasser aus Pflanzen wieder die Mineralien liefern, die unser Körper beim Schwitzen verloren hat, sagt Haleh Moravej, Dozentin für Ernährungswissenschaften an der Manchester Metropolitan University. Für Elektrolyte eigne sich das Wasser einer Gurke der Expertin zufolge sogar besser als Leitungswasser. Allerdings rät Haleh dringend davon ab, auf Wasser zu verzichten, da der „Durchschnittsmensch neben diesen Nahrungsmitteln auch Flüssigkeit zu sich nehmen müsse“.

Generell könne der Mensch bei einer ausgewogenen Ernährung, für die er etwa 2500 Kilokalorien am Tag benötigt, kaum mehr als 0,9 Liter Flüssigkeit über feste Nahrung zu sich nehmen, erläutert Peter Stehle, Professor für Ernährungsphysiologie an der Universität Bonn. Zwar produziere der Körper täglich selbst ein geringes Maß an Wasser, doch zusammengerechnet komme man so nur auf etwa einen bis eineinhalb Liter Wasser. Da der tägliche Wasserumsatz im Körper durchschnittlich allerdings bei knapp 2,5 Litern aufwärts liegt, muss der Rest aufgefüllt werden: indem man trinkt.