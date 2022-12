Welche Pillen nicht in die Tablettenbox gehören

Die Landesapothekerkammer hat einen Tipp, wie man feststellen kann, welche Medikamente nicht in die Tablettenbox dürfen. Stehen in der Packungsbeilage Hinweise wie „lichtgeschützt aufbewahren“ und „vor Feuchtigkeit schützen“, warten die Tabletten besser in Blister und Karton, bis sie eingenommen werden.