Wie junge Menschen einen Schicksalsschlag meistern

„Meine Mama sprach dort an, dass ich kurzatmig sei und ob ich nicht mal einen Bluttest machen könnte. Da war mein Blut schon wie zähflüssiger Honig. Am nächsten Tag waren die Ergebnisse da. Die Ärztin sagte, ich müsse so schnell wie möglich ins Krankenhaus mit Verdacht auf Leukämie.“ In Görlitz wurden noch ein paar Tests mit ihr gemacht, danach ging es per Eiltransport nach Dresden. Ab diesem Moment veränderte sich für Michelle und ihre Eltern einfach alles.