Wie sinnvoll ist eine Zahnzusatzversicherung?

Die DZV-Vorsitzende Brandl-Riedel betont, dass die grundsätzliche Versorgung in Deutschland vorbildlich geleistet wird. Darum müsste in Deutschland auch kein gesetzlich Krankenversicherter ohne Zähne auskommen. Aber manchmal gebe es eben Sonderwünsche. Beispiel: Zahnverblendungen. „Manche Patienten wollen alle Zähne weiß“, so Brandl-Riedel. Die Krankenkasse aber zahle nur weiße Verblendungen an Zahnkronen im sichtbaren Bereich.