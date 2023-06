Woran erkenne ich, dass jemand sein Sehvermögen verliert?

Auch Verhaltensänderungen, die erst mal an eine Depression oder eine Demenz denken lassen, können ihre Ursache in einem Sehverlust haben. Zum Beispiel, wenn jemand auf einmal kein Interesse mehr an gewohnten Tätigkeiten wie Lesen, Kreuzworträtseln oder Fernsehen hat - weil all das immer schwerer fällt. Auch Rückzug oder plötzliches Misstrauen gegenüber vertrauten Menschen sind Anzeichen.