Wunde Oberschenkel im Sommer? Das hilft dagegen

Der Begriff „sich einen Wolf laufen“ hat seinen Ursprung in der Medizin. Es gibt eine Autoimmunerkrankung mit dem Namen „Lupus Erythematodes“, bei der das Immunsystem gesunde Zellen angreift und so Entzündungsreaktionen auslöst. Die Wunden, die dabei entstehen, sehen so aus, als hätte ein Wolf zugebissen.