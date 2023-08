Zahntod droht: Verfärbungen sind ein Warnzeichen

In vielen Fällen lässt sich der Zahn durch eine Wurzelkanalbehandlung retten. Sie erstreckt sich laut Thome über zwei bis drei Termine. Zahnarzt oder -ärztin bohrt - unter Betäubung - ein Loch in den betroffenen Zahn, durch das entzündetes Gewebe entfernt werden kann. Das Wurzelkanalsystem wird mit Spüllösungen desinfiziert. Am Ende werden die Wurzelkanäle getrocknet und gefüllt.