Apple hat iOS 14 zum Ausprobieren freigegeben

Berlin - Experimentierfreudige Nutzerinnen und Nutzer können ab sofort eine Vorabversion des Betriebssystems iOS 14 auf ihrem iPhone oder iPad installieren. Den Download dazu hat das Unternehmen nun bereitgestellt.

Im öffentlichen Beta-Test soll die Software weiter verbessert werden. Deshalb enthalten iOS-Vorabversionen einen Feedback-Assistenten. Diese App findet sich auf dem Home-Bildschirm.

Es geht um Feedback

Aber Achtung: Mögliche Fehler sollen erst noch gefunden werden. Wer als Beta-Tester aufgrund von Fehlern zum Beispiel Daten verliert, kann Apple nicht in die Verantwortung nehmen. Das Unternehmen rät sogar ausdrücklich dazu, Beta-Software nur auf einem Zweitgerät zu installieren.

Die Widgets kommen

Neben neu gestalteten App-Symbolen erwarten Neugierige in iOS 14 sogenannte Widgets, wie man sie schon von Android kennt. Widgets sind quasi ausgekoppelte Teilfunktionen von Apps, die ständig in einer Kachel auf dem Home-Screen laufen, auch wenn die eigentliche App gar nicht geöffnet ist. Das kann zum Beispiel der Mail-Posteingang sein oder das aktuelle Wetter in der Stadt, die wichtigsten Kurse des Aktiendepots oder alle Termine, die am jeweiligen Tag anstehen.