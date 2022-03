"Best-of" Schröder trifft

In seinem Interview-Podcast trifft VRM-Chefredakteur Stefan Schröder spannende Gesprächspartner. (Foto: VRM)

WIESBADEN - Ob Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni, der Beauftragte des Limburger Bischofs für das Projekt „Betroffene hören – Missbrauch verhindern“, Dr. Dr. Caspar Söling oder „Tanzgott“ Joachim Lambi, VRM-Chefredakteur Stefan Schröder hatte in seinem Podcast „Schröder trifft“ viele interessante Menschen zu Gast. Nach 108 Folgen ist nun Schluss – Schröder verlässt den Wiesbadener Kurier nach 14 Jahren und geht in den Ruhestand. Zum Abschluss der Interview-Reihe hat Audio-Redakteur Mike Dornhöfer noch einmal im Archiv gestöbert und die Highlights zu einem „Best-of“ zusammengestellt.

Mit dabei sind natürlich auch die obligatorischen Fragen der Schnellfrage-Runde „Auf ein Wort“, die Stefan Schröder jedem Gesprächspartner stellt. So antwortet Tom Koenigs, ehemaliger Sonderbotschafter für die Vereinten Nationen in Afghanistan, auf die Frage, vor was er am meisten Angst hat, mit „Krieg“. Warum Ingo Zamperoni zugibt, doch ein bisschen eitel zu sein? Er verbringt viel Zeit mit Binden von Krawattenknoten. Zum Abschluss der Reihe bietet die Highlight-Folge noch einmal zahlreiche spannende Geschichten, Einblicke in ausgestorbene Berufszweige, in regionale „Weltmarktführer“ und geht der Frage auf den Grund, wie man mit Abschieden umgeht. Alle Folgen der Reihe finden sie weiterhin auf der Homepage des Wiesbadener Kurier oder dem Podcast-Portal ihres Vertrauens.

Alle anderen Folgen von "Schröder trifft" gibt es hier.